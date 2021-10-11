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Yengesiyle arbedede 7’nci kattan düşüp öldü

#Adana#Pencereden Düşme#Gözaltı
Yengesiyle arbedede 7’nci kattan düşüp öldü

Adana’da, ağabeyinin eşi Emine Pala’ya (23) “Benim olacaksın, yoksa ölürsün” dediği öne sürülen Aziz Pala (33), yaşanan arbedede 7’nci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Aziz Pala’nın intihar edip, etmediği, yapılan çalışmanın ardından belli olacak.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Aziz Pala, ağabeyi Ahmet Pala’nın evinde kalmaya başladı. Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Aziz Pala, iddiaya göre, sabah yengesi Emine Pala’nın yanına giderek “Benim olacaksın, yoksa ölürsün” dedi. Bunun üzerine mutfaktan eline bıçak alan Emine Pala ile üzerine gelmemesini söylediği kayınbiraderi arasında arbede başladı.

Kadının durumu haber vermesi üzerine eşi Ahmet Pala da eve geldi. Bu sırada devam eden arbedede Aziz Pala, 7’nci kattaki evin penceresinden düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Aziz Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberiyle Ahmet Pala, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Pala’nın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Emine Pala’yı gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve boynunda kesiler olduğu görülen Emine Pala'nın, emniyetteki ilk ifadesinde, kayınbiraderinin intihar ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

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Aziz Pala’nın intihar edip, etmediği, yapılan çalışmanın ardından belirlenecek.

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#Adana#Pencereden Düşme#Gözaltı