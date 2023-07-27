Yengesini baltayla katletti! Cezasında ‘tahrik’ indirimi uygulandı

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Olay, geçen yıl 14 Kasım’da saat 11.00 sıralarında Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurarak öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede sanık

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Topçu hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'YENGEM ELİNE BIÇAK ALDI'

Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kuran okuyordum. Yengem, ağabeyim için ‘bırak gebersin’ dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi.

Davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Ali Rıza Topçu ile ölen Emine Topçu'nun şikayetçi kız kardeşi A.K. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Son sözü sorulan sanık, ağabeyi ölüm döşeğinde yatarken evin umumhaneye çevrildiğini öne sürerek, olayın bundan yaşandığın söyledi. Ölen Topçu'nun şikayetçi kardeşi A.K. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanık hakkında 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı. (DHA)