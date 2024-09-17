Yenge Hediye adliyede... Narin’in evine 2 kez gitmişti

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13 Eylül’de gözaltına alınan ve gözaltı süresi uzatıldıktan sonra dün adliyeye sevk edilen Hediye Güran, köydeki elektrik kesintisi ve yangınlardan sorgulanan amca Fuat Güran’ın eşi… “Delilleri yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklanan Fuat Güran jandarma tutanaklarına göre Narin’i arayan ekipleri gizlice dinlemeye de çalışmıştı. Ayrıca Salim Güran’ın o gün kullandığı ve içinde Narin’in DNA profili bulunan araç da Fuat Güran’a ait.

‘NE GÖRDÜN’ SORGUSU

Soruşturma birimlerinin tespitine göre, Hediye Güran o gün iki kez Narin’in evine gitti. Gittiği saatlerden biri de Narin’in öldürüldüğü değerlendirilen zaman aralığına denk geliyor. Abi Enes Güran da ifadesinde evde uyurken 16.00 sıralarında uyandığını ve o sırada annesiyle yengesi Hediye Güran’ı evde otururken gördüğünü ifadesinde anlatmıştı. Savcılar da Hediye Güran’a o gün Narin’in evine neden gittiğini ve orada neler gördüğünü soracak. Jandarmadaki ifadesinden henüz bir detay ortaya çıkmadı. Ancak savcılığın şüphelerini doğrulayan bir itiraf çıkarsa cinayetin aydınlanmasında önemli bir düğümün çözüleceği de değerlendiriliyor.

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TEYZE VE YENGENİN ‘SUSTUNUZ’ KAVGASI

Melike Güran, Narin’in babasının amcası Hüseyin Güran’ın 15 yaşındaki kızı... Narin kaybolduğu gün bu eve saat 14.00 civarında uğrayıp kendi yaşındaki kuzenlerini sormuştu. Narin’in arandığı süreçte Melike Güran ise evlerine geldiği saati 17.40 olarak söylemiş, savcılıkta da neden yalan söylediğini “Salim Güran bizi böyle yönlendirdi” diye açıklamıştı. Adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Melike Güran’ın ifadesinden yeni bir detay ortaya çıktı. İfadesinde Narin’in cesedi bulunduğu gün teyze ile yenge ve kuzenler arasında çıkan kavgayı da anlattı. İfadenin o bölüm şöyle: “Narin’in cesedinin bulunduğu gün Narin’in teyzesi Yasemin parmağını sallayarak annem Maşallah Güran’a ve ablam Birsen Güran’a ‘Siz sustuğunuz için bu olay böyle oldu’ diye bağırdı. Biz de kendisine hiçbir şey bilmediğimizi söyledik.” Melike Güran, teyzenin bu sözüyle neyi kastettiğine dair bir detay ise anlatmadı.

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ABİ DE ANLATMIŞTI

Abi Enes Güran da ifadesinde o kavgayı anlatıyor. Ancak Enes Güran kavgayı başlatan sözün teyzeden değil kuzen Melike’den geldiğini söylüyor. Enes Güran’ın ifadesi şöyle: “Eve döndüğümde herkesin ağladığını görünce ben de ağlamaya başladım. O sırada, bizim evin balkonunda iken kadınların kavga ettiğini gördüm. Oraya gittiğimde teyzem ile Melike’nin tartıştığını gördüm. Onları ayırırken ne olduğunu sorduğumda teyzem, bana Melike Güran’ın ‘Ben böyle olacağını biliyordum’ şeklinde konuşması üzerine tartıştıklarını söyledi. O sırada Birsen de teyzeme saldırmaya çalışıyordu. Maşallah Güran da gelip araya girince ayırdık. Maşallah Güran kızları Melike ve Birsen’i uzaklaştırdı. Ben de teyzemi bizim eve götürdüm. O esnada bir kadın ‘erkekler sizin yüzünüzden birbirine girdi’ diye bağırdı, kim olduğunu görmedim.”