Yenge de her şeyi reddetti

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Narin soruşturmasında amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran da tutuklandı ve tutuklu sayısı 12’ye çıktı. Güran “kasten öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla tutuklandı. Bu, soruşturma birimlerinin Hediye Güran’ı olayın merkez halkasında gördüklerini gösteriyor. Ancak Güran ifadesinde suçlamaları reddediyor. Narin’in evine iki kez gittiğini kabul eden Güran’ın ifadesinden bölümler şöyle:

‘TELEFONUM YANIMDA DEĞİLDİ’

“Her iki gelişimde de cep telefonum yanımda değildi, evde bırakmıştım. Eve döndükten sonra ev işleriyle uğraştım (…) Yüksel beni arayıp Narin’in bizde olup olmadığını sordu. Biz de olmadığını söyleyince kontrol için çocuklarımı göndermemi istedi. Çocuklarımı yolladım (…) Sonrasında Yüksel’in evine gittim. Beraber Narin’i aramaya başladık.”

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‘NARİN’İ HİÇ GÖRMEDİM’

Savcıya göre anne Yüksel Güran olayın gerçekleştiği saatlerde olay yerinde veya yakınındaydı. Hediye Güran buna karşılık şunu söyledi: “Narin’i olay günü hiç görmedim. İfademde belirttiğim gibi Yüksel’in evine iki defa gittim. Ancak her iki gidişimde de herhangi bir olaya şahit olmadığım gibi kimseyi de görmedim.”

‘SALİM’LE İLİŞKİM YOK’

Savcı, yenge Güran’a Salim Güran ile aralarında bir ilişki olup olmadığını da sordu. Güran “Kesinlikle yoktur” diye cevap verdi. Güran’a 26 Temmuz’daki 26 saniyelik görüşmesi ile 2023 ile 2024 arasında Güran ile aralarındaki 7 ayrı “cevapsız çağrı” da soruldu. Güran, “Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğim yoktur, haberim yoktur. 25 saniyelik görüşmenin Salim’in eşi Melek ile yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum” dedi.

Dün öte yandan, itirafcı Nevzat Bahtiyar’ın evinde jandarma ekiplerince inceleme de yapıldı.

CEVAPSIZ ÇAĞRILARLA HABERLEŞME

Yenge Güran savcılığın “Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?” sorusuna ise “Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum” cevabını verdi. Narin kaybolduktan sonra telefonu bozuk ve camı kırık olduğu için telefonunu değiştirdiğini, eski telefonu da jandarmaya kendi rızasıyla verdiğini söyledi.