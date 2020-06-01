Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman?
14-15 Mart'ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ertelenen 2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları ne zaman?
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 2020/1. Dönem Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav tarihleri değiştirildi. İşte, Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları hakkında ayrıntılar...
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın 4-13 Temmuz, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.
2020/1.Dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı'nın daha önce başvurusu kesinleşen adayların katılımıyla 4-13 Temmuz'da, 2020/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın da 11-12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.
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