Yemin töreninde tansiyon yükseldi

Haberin Devamı

İlk olarak CHP’li Murat Emir söz aldı ve Gürlek’in hâlâ Cumhuriyet Başsavcısı olduğunu, atanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. AK Partili Abdulhamit Gül de Anayasa’ya aykırı bir durumun olmadığını belirtince karşılıklı söz düellosu yaşandı. Bekir Bozdağ, Akın Gürlek’i yemin etmesi için çağırdığında CHP’li vekiller kürsüye çıktı. AK Partili vekiller karşılık verince bir anda yumruklar konuşmaya başladı. AK Parti ve CHP milletvekilleri tekme, yumruk ve tokatlarla birbirine girdi. Yere düşen milletvekilleri tekmelerin hedefi oldu. Gürlek ile Çiftçi, AK Partililerin kürsü çevresinde ördüğü etten duvarın, ıslıklar ve alkışların arasında yeminlerini etti.

Gözden Kaçmasın Akın Gürlek’in Adalet Bakanı yapılmasına şaşırmalı mıyız Haberi görüntüle

Haberin Devamı

CHP’nin kürsü işgaliyle, yemini engelleme çabasına karşı AK Parti grubu kürsünün çevresine ve yeni bakanlara etten duvar ördü.

TANAL HASTANEYE KALDIRILDI

CHP’li Mahmut Tanal, AK Partili Osman Gökçek’le yumruklu kavgada başına darbeler aldı. Tanal, revirdeki acil müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. - Günsu ÖZMEN / ANKARA