Yemin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Yemin, Arapça kökenli bir kelime olmakla beraber, Süryanice ve İbranice dillerinde de yamin sözcüğü ile aynı anlamı taşımaktadır.

TDK'ya Göre Yemin Eş Anlamlısı

TDK'ya göre sağ el havaya kaldırılarak, Allah'ın isminden güç alarak, verilen sözlere güçlü bir ifade katmak için kullanılmaktadır. Türkçe dilimize baktığımızda, yemin eş anlamlısı olarak kullanılabilecek farklı kelimeler de mevcuttur. Bunlardan bazıları, ant ve kasem sözcükleridir.

Söylenen sözün doğruluğunu, inanılan kutsal varlık veya inanılan kutsal kişileri şahit göstererek tescillemek, doğruluğuna inanılmasını sağlamak amaçlı kullanılır. Bir diğer anlamı ise, kişinin kendi kendine söz verirken kullandığı, örnek verecek olursak 'ben bu işi yapmaya ant içtim' şeklinde kullanımıdır. Her iki anlamı ile de Türkçe'mizde geniş bir kullanım alanına sahiptir.