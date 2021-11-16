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Yemeksepeti hacklendi mi? Açıklama geldi: "Verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundular"

#Yemeksepeti#Yemeksepeti Hacklendi Mi#Siber Saldırı
Yemeksepeti hacklendi mi Açıklama geldi: Verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundular

Yemeksepeti'nin bir kez daha siber saldırıya uğradığı ve milyonlarca kullanıcının bilgilerinin çalındığı iddia edildi. Yemeksepeti, yaklaşık 8 ay önce hacklenmiş ve kullanıcı verileri Bitcoin karşılığında satışa çıkarılmıştı. Milyonlarca kullanıcısının verilerinin çalındığına yönelik iddialar sosyal medya gündeminde konuşulurken Yemeksepeti'nden açıklama geldi. Peki, Yemeksepeti hacklendi mi?

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8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. Binlerce kişinin kullanıcısı olduğu siteyle ilgili iddialar ardından Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden siber saldırı açıklaması geldi. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtildi.

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Yapılan açıklamada;

"Kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirkete ulaşıp fidye talebinde bulunmuşlardır. Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerimiz en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi. 

Yemeksepeti hacklendi mi Açıklama geldi: Verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundular

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