Yemek yedikten sonra öldürülmüştü... Uykulukçu cinayetine 10 gözaltı

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Polis ekipleri, olayı araştırmaya başladı. Sultangazi’de bir araç yangınına itfaiyenin müdahale ettiği belirlendi. Yanan aracın saldırıda kullanılan araç olduğu tespit edildi. Saldırganların geride iz bırakmamak için aracı ateşe verdikleri anlaşıldı.

24 adresE EŞZAMANLI BASKIN

Ekipler, olaya karışanların kimliklerini deşifre ettikten sonra 6 ilçede 24 adresi bastı. Özel harekât polislerinin de katıldığı operasyonda B.A.(27), V.D.(48), E.T.(24), T.T.(18), H.H.(29), Y.Y.(24), M.Y.(19), E.Y.(24), M.Y.(22), Ü.Ç.(31) gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin yaralama, yağma, darp, gasp suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu anlaşıldı. Yapılan sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.