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Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

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Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde evde yemek yedikten sonra rahatsızlan Eralp K. (16), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eralp K.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalbi duran Eralp K.'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna gittiğini belirledi.

 

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