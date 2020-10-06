Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti

İddiaya göre Eralp K., akşam saatlerinde evde yemek yedikten fenalaştı. Babasının müdahalesinin ardından durumun sağlık ekiplerine bildirilmesiyle Eralp K. ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kalbi duran Eralp K.'ya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Eralp K.'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Eralp K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, gencin spor salonuna gittiğini belirledi.