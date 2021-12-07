Yemeksepeti'ne erişim sorunu yaşanıyor: Yemek Sepeti çöktü mü, neden açılmıyor?

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Yemeksepeti kullanıcıları sipariş vermek için siteye ya da mobil uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında uyarı yazısıyla karşılaşıyor. Uygulamaya erişimde problem yaşayan kullanıcılar, başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlarla yetkililere ulaşmaya çalışıyor.

Uygulama ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar şu yanıtı alıyor:

YemekSepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaştı.