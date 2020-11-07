Yemek organizasyonuna katılan 20 kişiye, 63 bin TL ceza

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle denetimlerini arttırdı. Ekipler, cadde ve meydanlarda bulunan işletmelerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde toplu yemek yenildiği tespit edildi. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 63 bin TL para cezası uygulandı.