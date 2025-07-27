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Yemek molası veren operatör el frenini çekmeyi unuttu! Otomobildeki 1 can kaybı, 1 yaralı

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#Kaza#Greyder#El Freni
Yemek molası veren operatör el frenini çekmeyi unuttu Otomobildeki 1 can kaybı, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 17:24

Sivas'ın Zara ilçesinde arazi toplulaştırması yapıldığı sırada el freni çekilmeyen greyder, hareket edip Kızılçan Gölü'nde manzarayı izleyen içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili de önünde sürükleyerek uçurumdan düştü. Kazada otomobildeki 1 kişi ölürken, F.Ş.K. ise ağır yaralandı.

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Zara ilçesine bağlı Canova köyünde meydana geldi. Köy merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılçan Gölü çevresinde yapılan arazi toplulaştırması sırasında V.D. (54), kullandığı greyderi öğle yemeği için park etti. Operatörün el frenini çekmeyi unuttuğu greyder, hareket edip Kızılçan Gölü manzarasını izleyeme gelen içerisinde 2 kadının bulunduğu plakası henüz öğrenilemeyen otomobile çarptı. Greyder, sürüklediği otomobille yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki F.Ş.K. yaralanırken, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın ise hayatını kaybetti.

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Yemek molası veren operatör el frenini çekmeyi unuttu Otomobildeki 1 can kaybı, 1 yaralı

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YARALI KADININ DURUMU AĞIR

AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan F.Ş.K., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan F.Ş.K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Ölen kadının cenazesi ise kimlik tespiti için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yemek molası veren operatör el frenini çekmeyi unuttu Otomobildeki 1 can kaybı, 1 yaralı

Yemek molası veren operatör el frenini çekmeyi unuttu Otomobildeki 1 can kaybı, 1 yaralı


 

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#Kaza#Greyder#El Freni

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