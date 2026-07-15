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Yemek masasında darp iddiası

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#Fulya Sever Kahveci#Nihat Kahveci#Darp
Yemek masasında darp iddiası
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:00

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, restoranda eşi Fulya Sever Kahveci’yi (41) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen Nihat Kahveci, serbest bırakıldı.

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İstanbul Sarıyer, Zekeriyaköy Mahallesi’nde 13 Temmuz 2026’da saat 22.15 sıralarında bir restoranda eşi Fulya Sever Kahveci’yle (41) yemek yemeye giden eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci (47), arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KAZAYA DA KARIŞTI

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Kahveci önce eşine tokat attı, ardından su şişesi fırlattı. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisin ilk müdahalesinin ardından Fulya Sever Kahveci, mekândan ayrıldı. Eşinin arkasından restorandan çıkan Nihat Kahveci, aracına binerek bir süre hareket ettikten sonra park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, Nihat Kahveci’nin 1.62 promil alkollü olduğunu belirledi. Fulya Sever Kahveci’nin işletme içinde tartıştıklarını, kendisini darp ederek, hakaretlerde bulunduğunu beyan etmesi üzerine Nihat Kahveci gözaltına alındı. Fulya Sever Kahveci’nin Nihat Kahveci’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Savcılığa sevk edilen Nihat Kahveci, serbest bırakıldı.

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#Fulya Sever Kahveci#Nihat Kahveci#Darp

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