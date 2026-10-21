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Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbul'da operasyon

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#İstanbul Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Ticaretine Darbe#Gizli Saklama Yöntemleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 16:11

İstanbul'da 5 ilçeyi kapsayan uyuşturucu takibinde şüphelilerin sevkiyat ve saklama yöntemleri deşifre edildi. Bulaşık makinesine gizlenen 99,5 kilo uyuşturucu ile asansör boşluğuna sarkıtılan el yapımı patlayıcının ele geçirildiği operasyonda 2 zanlı tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt, Silivri, Ataşehir, Başakşehir ve Avcılar ilçelerinde bulunan 5 adres ve 3 araca yönelik operasyon düzenledi.

Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bir bölümü bulaşık makinesine gizlenmiş 98 kilo 500 gram Skunk, 1 kilo kokain ele geçirilirken, 3 hassas terazi ve 1 el bombasına da el konuldu.

Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Esenyurt ve Avcılar'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise, el yapımı patlayıcı ve 29 adet 7.62 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

KURYE GÖRÜNÜMLÜ DAĞITIM

Yapılan incelemelerde, uyuşturucunun kapalı koliler içerisinde nakledildiği ve yemek dağıtımı yapan kurye görünümü verilerek teslim edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca el yapımı patlayıcının bir ipe bağlanarak binanın asansör boşluğuna sarkıtıldığı ve bu şekilde gizlenmeye çalışıldığı da belirlendi.

Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

KAĞITHANE’DEKİ OPERASYON

Ekipler ayrıca Kağıthane'de farklı şüpheliler tarafından depo olarak kullanıldığı değerlendirilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 568 kilo 300 gram sentetik hap hammaddesi olarak kullanılan ve pregabalin olarak bilinen uyuşturucu ele geçirildi.

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Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

Yemek kuryesi süsü verdiler, uyuşturucuyu bulaşık makinesine gizlediler: İstanbulda operasyon

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#İstanbul Uyuşturucu Operasyonu#Uyuşturucu Ticaretine Darbe#Gizli Saklama Yöntemleri

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