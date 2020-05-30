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Haber Giriş: 30.05.2020 - 02:56,Son Güncelleme:

Yemek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Yemek kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Yemek, sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Özellikle, kullanım anlamı bakımından önem taşıyan kelimeler arasındadır. Buna göre, yemek kelimesinin eş anlamını öğrenebilir ve cümlelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sizin için yemek ne demek? Yemek kelimesinin eş anlamlısı nedir, detaylarıyla derledik.

Yemek, 'yeme, karın doyurma' fiiline verilen isimdir. Ye köküne, -mek mastarı eklenerek türetilmiş olan bu sözcüğün birçok eş anlamlısı bulunmaktadır.

 Yemek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 En çok bilinen anlamı olan, karın doyurma fiilinden farklı olarak, yemek kelimesinin daha birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlara göre, eş anlamlıları da oldukça fazladır. Karın doyurma eylemi için kullanıldığında, eş anlamlısı beslenmek olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yemek kelimesinin bir diğer anlamı da, yenilmek, karın doyurmak için hazırlanmış yiyecektir.

 Bu anlamda bakıldığında, anlamdaş yani eş anlamlısı olarak 'aş' kelimesi sıklıkla kullanılır. Yine farklı bir anlam olarak, konuklara ağırlama amaçlı servis edilen yiyecek anlamında da kullanılmaktadır. Örnek bir cümle olarak, ' Düğünümüzden sonra yakınlarımıza yemek ziyafeti verdik.' Ayrıca yemek; tüketmek, harcamak anlamına da gelmektedir. Örneğin, ' Bütüm paramı bir yurtdışı seyahatinde tükettim(yedim).'

 

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