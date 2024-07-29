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Yemek dönüşü feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

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#Balıkesir#Bandırma#Kaza
Yemek dönüşü feci kaza: 3 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Balıkesir’de Bandırma-Gönen karayolunda dün saat 00.15 sıralarında, Ercan Çakırcalı (25) idaresindeki 10 CBZ 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

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İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan (24) ve İdris Mandacı (26) olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Çakırcalı ile Çalışkan’ın Paşaçiftlik Mahallesi’nde yaşadıkları, buradaki serada çalışırken İdris Mandacı ile tanışıp arkadaş oldukları öğrenildi. Çakırcalı’nın serada çalışmaya devam ettiği, Çalışkan’ın 5 ay önce geçirdiği iş kazasının ardından seradan ayrıldığı, İdris Mandacı’nın ise demir eritme fabrikasında çalıştığı belirtildi. Hayatını kaybeden 3 arkadaşın birlikte gittikleri yemek sonrası evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Neslihan D.’nin de serada çalıştığı belirtildi.

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#Balıkesir#Bandırma#Kaza

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