Yemek dönüşü feci kaza: 3 ölü 1 yaralı

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İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ercan Çakırcalı ile Recep Çalışkan (24) ve İdris Mandacı (26) olay yerinde hayatını kaybetti, Neslihan D. ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Çakırcalı ile Çalışkan’ın Paşaçiftlik Mahallesi’nde yaşadıkları, buradaki serada çalışırken İdris Mandacı ile tanışıp arkadaş oldukları öğrenildi. Çakırcalı’nın serada çalışmaya devam ettiği, Çalışkan’ın 5 ay önce geçirdiği iş kazasının ardından seradan ayrıldığı, İdris Mandacı’nın ise demir eritme fabrikasında çalıştığı belirtildi. Hayatını kaybeden 3 arkadaşın birlikte gittikleri yemek sonrası evlerine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi. Neslihan D.’nin de serada çalıştığı belirtildi.