Yemek desteği: Hem pişiriyor hem dağıtıyor

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Gece gündüz yemek yapan şef, zaman zaman da aracına atlayıp pişirdiklerini köylere ulaştırıyor.

MALATYA’DA MUTFAĞA GİRDİ

Şişli Belediyesi’nde koli bantlarken objektife yansıyan Danilo Zanna, buradaki çalışmaları biter bitmez soluğu Malatya’da aldı. İnönü Üniversitesi’nde depremzedeler için yemek yapan İtalyan şefin AHBAP’a da 500 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi. (Deniz BOY)

HER GÜN 1500 SANDVİÇ

Beşiktaş’taki Ruby Restoran deprem bölgesine her gün 1500 sandviç gönderiyor. Restoran, bu yardımın daha uzun süreli olabilmesi için işbirlikçilerden destek beklediğini açıkladı.

5 ŞEHRE DÖNER TEZGÂHI

Serkan Mutlu, Polat Yağcı’nın da desteğiyle Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman’da döner tezgâhı kurdu. Mutlu, bu noktalarda her gün 5 bin kişiye döner dağıttıklarını açıkladı.

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KAMPANYA BAŞLATTI

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerle ilgili paylaşımda bulundu. Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinden fotoğraflar paylaşan Jolie, “Kalbim Suriye ve Türkiye halkıyla birlikte…” ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, başlattığı yardım kampanyasıyla hayranlarını depremzedeler için bağışta bulunmaya davet etti.

1 GÜNLÜĞÜNE BÜYÜDÜ

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Azra Aksu, yardım çalışmalarına katılmak istedi, “Sen küçüksün, olmaz” diyen annesini de “Bir günlüğüne büyüyeyim ne olur” diyerek ikna etti. Azra, Mustafa Kültür Merkezi’nde yaşıtları için çikolatalar ve bisküvilerden oluşan koliler hazırladı: “Annem ve babama çok ısrar ettim beni de götürmeleri için. İyi ki gittim.”

deprem BÖLGESİNE MORAL ZİYARETİ

Hatay’a giden Sinan Akçıl, küçük depremzede Duru ile şarkılar söyledi, görüntülerini sosyal medyada paylaştı: “Yılın düeti konusu az önce Hatay’da Duru ile kapanmıştır. Yaraları sarma zamanı. Duru ailesi ile çadırkente yerleşmiş ve umut dolu.”