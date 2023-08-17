Yemek ‘bursu’ hasadı

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2020 yılında, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından başlatılan çalışmayla öğrenciler, tarım alanında uygulamalı eğitim alabiliyor. Üniversite kampusunde yer alan 45 dekarlık alanda birçok meyve ve sebze organik olarak yetiştiriliyor. Diğer yandan geçtiğimiz yıldan beri başlatılan çalışmayla, hasat edilen ürünlerden elde edilen gelir öğrencilere yemek bursu olarak geri dönüyor.

100 ÖĞRENCİYE VERİLECEK

Geçtiğimiz yıl 50 öğrenciye bu sayede yemek bursu verildiğini belirten Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl hasat sonrası elde edilecek gelir ile 100 öğrenciye yemek bursu verileceğini söyledi. Bursların bölüm ve fakülte fark etmeksizin ihtiyacı olan her öğrenciye öğrenim süresi boyunca verildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Demirbaş, şöyle konuştu: “Bölümdeki 140 öğrencimizden 70’i bu çalışmada yer alıyor ve stajlarını da yapmış oluyorlar.Meyve bahçelerinin yanı sırapatates, fasulye, bamya, biber, domates ve kabak gibi akla gelebilecek birçok sebzenin yetiştiği alanlarımız var. Ayrıca ürünlerin satışlarını da onlar gerçekleştiriyor.”