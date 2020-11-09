Yemeğini geç getiren patronunu vurdu!

Edremit Devlet Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Ayhan Ağaoğlu’na ait Havran ilçesine bağlı kırsal Büyükşapçı Mahallesi’ndeki çiftlikte çalışan kayınbiraderi S.E., dün akşam saat 19.00 sıralarında telefonda, patronuna yemeğini geç getirdiği için kızarak, "Bu saatten sonra getirme" dedi. Bağ evine gelen Doktor Ayhan Ağaoğlu, S.E. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine S.E., pompalı tüfekle eniştesi olan patronunu bacaklarından vurdu. Öfkesi dinmeyen S.E., Doktor Ağaoğlunun araca binmesini de engellemek için, önce arazi taşıtını sonra da bağ evini ateşe verdi.

Ağaoğlu, eşini arayarak kendisini almasını istedi. Doktor Ağaoğlu, Edremit Özel Hastanesi’nde ameliyata alınırken, şüpheli S.E., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.