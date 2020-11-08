Yemeğe 63 bin, dip dibe oturana 75 bin TL ceza

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle denetimlerini arttırdı. Ekipler, cadde ve meydanlarda bulunan işletmelerde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ertuğrul Gazi Mahallesi üzerindeki bir işyerinde toplu yemek yenildiği tespit edildi. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 20 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 63 bin TL para cezası uygulandı.

Eskişehir polisi de Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir dernekte sosyal mesafe kuralına uyulmadığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneğe giden polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine rağmen içeride dip dibe oturan 24 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan toplam 75 bin 600 lira para cezası uyguladı.