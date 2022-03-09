Yem yüklü kamyonda ele geçirildi: Tam 2 milyon 750 bin TL değerinde...

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Bursa'ya yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 43 U 3280 plakalı kamyonu takibe aldı.

İlçe girişinde durdurulan kamyonda arama yapıldı. Kasada, yemlerin arasına gizlenen 4,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi. 240 bin pakete karşılık gelen makaronların piyasa değerinin 2 milyon 750 bin lira olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü Mehmet K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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