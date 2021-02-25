Yem bulmakta zorlanan kuşlara, her yıl 60 ton buğday veriyorlar

Muş'ta, toprak örtüsünün karla kaplanması nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar, Hasköy ilçe yolundaki yem fabrikasını mesken tuttu. Yüzlerce kuşun istila ederek, güzel görüntüler oluşturduğu fabrikanın sahipleri ile 50 kişilik personel, kuşlara gözleri gibi bakıyor. Sabah mesai öncesi öğle yemek molası ve akşam iş çıkışında kuşlara belirli alanlara buğday ve arpa serpen personel, aç kalmamaları için ellerinden geleni yapıyor. Bu kapsamda, günde 300 ile 400 kilo olmak üzere yıl içinde yaklaşık maliyeti 100 bin TL olan 60 ton buğday ve arpa, sadece kuşlara yem olarak veriliyor.

Kış mevsiminde karla kaplı doğada yem bulamayan bütün kuşların fabrikayı mesken tuttuğunu anlatan işletme müdürü Suat Bulut, "Milyonlarca kuş, fabrikamıza geliyor ve bizler de bu kuşları kendi imkanlarımızla yemliyoruz. Günlük 300- 400 kilogram kuşlara buğday, arpa gibi yem veriyoruz. Böylece aylık 7 ton, yıllık 60- 70 ton olarak kuşlara yem vermiş oluyoruz. Yani yaklaşık 100 bin TL’lik kuşlara buğday, arpa veriyoruz" diye konuştu.

Kuşların, kendilerinin sevdası haline geldiğini anlatan Bulut, "Kuşlar artık bizlerin bir sevdası çünkü her yıl sürekli olarak geliyorlar. Kış mevsiminde yaklaşık 6- 7 ay kuşlarla beraberiz. Biz onlara, onlar da bize alıştı. Elimizden geldiğince kuşlara çok iyi bakıyoruz" dedi.

20 yıldır kuşların istila ettiği fabrikada çalışan Mehmet Salih Abay ise "50 arkadaşımız ile bu fabrikada çalışıyoruz. Kış boyunca aç kalan kuşlar buraya geliyor. Onları görünce bizler de seviniyoruz ve yem veriyoruz. Kuşlar da bir can ve biz onları buralarda görünce seviniyoruz" diye konuştu.