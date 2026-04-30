Yelkenli tekneye uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 19:35

 BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi açıklarında bir yelkenli tekneye düzenlenen operasyonda 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen projeli çalışmada, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında bir yelkenlide uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla söz konusu tekneye operasyon düzenlendi. Teknedeki aramada 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
