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Yelkenli teknede 25 kaçak göçmen yakalandı! Kaptan baygın halde bulundu

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#Çanakkale#Göçmen#Tekne
Yelkenli teknede 25 kaçak göçmen yakalandı Kaptan baygın halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 14:25

Çanakkale'nin merkeze bağlı Erenköy açıklarında yelkenli teknede, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 25 kaçak göçmen ile organizatör olduğu iddia kaptan C.B. yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan C.B., baygın halde hastaneye kaldırıldı.

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik merkeze bağlı Erenköy açıklarında operasyon düzenledi. Operasyonda 'Elif Ege' isimli yelkenli tekne içerisindeki 18'i erkek, 3'ü kadın, 2'si kız, 2'si erkek çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 25 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca organizatör olduğu iddia edilen tekne kaptanı C.B. gözaltına alındı. Alkollü olduğu tespit edilen kaptan C.B. baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

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#Çanakkale#Göçmen#Tekne

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