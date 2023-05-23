Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yelkenli ile Yunanistan'a gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Göçmen
Yelkenli ile Yunanistana gitmeye çalışan kaçak göçmenler yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 11:52

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yelkenli ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 96 kaçak göçmen ile 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 21 Mayıs'ta saat 09.00'da Bodrum açıklarında yelkenli içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Bölgeye hareket eden ekipler, ihbar edilen tekneyi durdurdu. Yunan adalarına geçmeye çalışan 68 Afganistan, 22 Irak, 5 İran ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 96 kaçak göçmen yakalandı.

Teknedeki 4 Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Bu kişilerin Türkiye'yi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı belirlendi. Kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 Türk vatandaşı için de adli süreç başlatıldı.(DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili
Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

Hastalıkların erken teşhisinde etkili araç: Genetik testler! Kanser tanısında önemli rol oynuyor | 8 SORU 8 YANIT

#Kanser