Yelkenler fora

İstanbul Boğazı’nda her yıl yaz aylarında düzenlenen yelken yarışları COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemedi. Organizatörler ise çareyi sanal ortamda buldu. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ülkede ilk defa düzenlenen bir organizasyona imza attı. Kulüp üyeleri, bilgisayar simülatörü üzerinden, aralarında farklı ülkelerden yarışmacıların da bulunduğu 240’ı Türk, toplam 25 bin 525 tekne sevdalısını bir araya getirdi. Bilgisayar üzerinden, gerçek hava ve deniz şartları verileriyle, oynanan oyunun startı dün İstanbul Çengelköy’den verildi. Hava şartlarına göre tahmini 5 gün sürmesi planlanan oyun Aydın Didim’de son bulacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

TAYK organizatörü Emir İçgören, oyun ile birçok yabancı tekne sevdalısına Türkiye’yi tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. İçgören açıklamasında “Türkiye’de ilk defa böyle bir yönteme başvuruldu. Bilgisayar üzerinden oynanan bir oyun ile binlerce tekne yarışçısı bir araya geldi. Yarışmacılar gerçek hava ve deniz koşullarında yarışa başladı. Bu yöntem ülkemizde ilk defa uygulandı. 26 bin kişiye yakın yarışmacı oyuna üye oldu. Binlerce yabancı tekne sahibi ülkemizi tanıdı” dedi.

'DÜNYANIN HER YERİNDEN KATILDILAR'

Sanal tekne yarışına milli yelkenci Deniz Fıçı da (43) katıldı. Fıçı yaptığı açıklamada “Pandemi dolayısıyla denize çıkamadığımız dönemde sanal ortamdaki oyunlara yöneldik. İlk kez Türkiye’de yapıldığı için hem Türk hem de uluslararası yarışmacılara açık. Dünyanın her yerinden insanlar aynı parkurda yarışıyor. Gerçekte deniz üzerinde hangi rüzgar varsa burada da o var. Zorlukları çok. Farklı insanlarla iletişim halinde oluyorsun. Güzel bir organizasyon oldu” dedi.