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Yelkenkanatlar çarpıştı: Pilotlardan biri öldü, diğeri yaralandı

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#Yelkenkanat#Pilot#Eskişehir
Yelkenkanatlar çarpıştı: Pilotlardan biri öldü, diğeri yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 15:58

Eskişehir’in İnönü ilçesi Türk Hava Kurumu (THK) tesislerinde havalandıktan kısa bir süre sonra pilot Tolga Kandilli (52) ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları çarpıştı. Kazada Kandilli hayatını kaybederken, Demirok ise yaralandı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü tesislerinde meydana geldi. Yelkenkanat Tekamül Eğitimi’nde pilot Tolga Kandilli ve pilot Murat Demirok’un yelkenkanatları kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra havada çarpıştı.

Yelkenkanatlar çarpıştı: Pilotlardan biri öldü, diğeri yaralandı

Tolga Kandilli, yelkenkanadın ağır hasar alması sonucu yere çakılarak hayatını kaybetti. Murat Demirok ise yaralandı.

Yelkenkanatlar çarpıştı: Pilotlardan biri öldü, diğeri yaralandı

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi eğitim alanında yapılan Demirok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tolga Kandilli’nin cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından memleketi Bursa’ya gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

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Yelkenkanatlar çarpıştı: Pilotlardan biri öldü, diğeri yaralandı

 

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#Yelkenkanat#Pilot#Eskişehir

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