Yelkencilerin Temel Reis'i ‘Black Eyes 1’de öldü

DENİZCİ bir aileden gelen Engin Sili çocukluktan beri yelkenlilerin içinde büyüdü. Yelken dünyasının en sevilen simalarından biriydi. İki arkadaşı, birkaç gün önce satın alıp ‘Black Eyes 1’ ismini verdikleri 22 metrelik motor yatı İstanbul’dan Bodrum’a götürecekti. Engin Sili’den yardım istediler. Engin Sili’nin dümenine geçtiği ‘Black Eyes 1’ önceki sabah Kalamış Marina’dan yola çıktı. Teknedeki 5 kişi içinde makine ustası Abdurrahman Şen de vardı. İlk durağın Bozcaada olması planlandı.

Silivri açıklarına geldiklerinde makine dairesinde yangın çıktı. Dumanı fark eden Abdurrahman Şen motor kapağını açınca alevler dışarı taştı. Engin Sili o sırada fenalaştı ve yere yığıldı. Arkadaşının güverteye düşüp hareketsiz kaldığını gören Tunç Öner hemen kalp masajına başladı. Alevler tüm tekneyi sarınca Engin Sili’yi kucaklayıp denize atladı. Diğerleri de onu izledi.

FÜZE DESTROYERİ MÜDAHALE ETTİ

Alev alev yanan Black Eyes 1’i ilk fark eden ABD’nin 6. Filosu’na ait 71 borda numaralı USS Ross güdümlü füze destroyeri oldu. Gemi personeli acil destek botuyla teknenin yanına giderek 5 kişiyi denizden çıkardı. Engin Sili ve Abdurrahman Şen hayatını kaybetmişti. 3 kazazedenin durumu ise iyiydi. Sili ve Şen ölüm nedenlerinin tespiti için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. ABD Savaş gemisinin komutanı J.D. John sosyal medyadan Black Eyes 1’e müdahale anının fotoğraflarını paylaşarak, “Uluslararası deniz hukuku ve denizcilik geleneğine uygun olarak, ABD Deniz Kuvvetleri, diğer denizcilerin yaptığı gibi sıkıntılı denizcilere yardım ediyor” dedi.

BİTMEYEN BİR AŞK HİKÂYESİ

Birin Özer Sili ile 2018 yılında evlenen ve 16 aylık bir çocuğu olan Engin Sili, Hürriyet gazetesine verdiği bir röportajda yelkenciliği şöyle anlatmıştı: “10 yaşımda yarışmaya başladım. Binin üzerinde yelkenci yetiştirdim. Aslında hiç bitmeyen bir aşk hikâyesi gibi... Yelkenli sizi denizle birleştiren çok güzel bir araç. Yelken öncelikle hızlı ve doğru karar verme yeteneği sağlıyor. Hayatın kargaşasından uzaklaşıp doğanın parçası olduğunuzu fark ediyorsunuz.”