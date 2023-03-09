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Yeliz'i öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım

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#Yeliz Gültaş#Ordu#Kadın Cinayeti
Yelizi öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 14:43

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Yeliz Gültaş'ı (32) 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammer Gültaş (47), adliyeye sevk edildi. Gültaş'ın jandarmadaki ifadesinde, "Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

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Olay, önceki sabah Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Muhammer Gültaş ile boşanma aşamasında olduğu Yeliz Gültaş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Muhammer Gültaş, bıçakla 4 çocuk annesi eşini 10 yerinden bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Yeliz Gültaş, kurtarılamadı. Yeliz Gültaş'ın cenazesi, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde dün toprağa verildi.

Yelizi öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım

"KENDİME HAKİM OLAMADIM"

Çalışma başlatan polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen Muhammer Gültaş'ı bir yakının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi.

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Yelizi öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım

Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım" dediği belirtildi.

Yelizi öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım

Gültaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemiyle Ordu Adliyesi'ne sevk edildi.

Yelizi öldüren eşinden akılalmaz ifade: Talebimi kabul etmedi, bıçakladım

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#Yeliz Gültaş#Ordu#Kadın Cinayeti

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