Yeliz öğretmenin kahreden ölümü

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Yeliz Özge Toyman#Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2026 16:13

Burdur'da evinde rahatsızlanan Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğretmeni Yeliz Özge Toyman (47) hastanede hayatını kaybetti.

Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yeliz Özge Toyman bu sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Toyman burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç yayımladığı taziye mesajında, "Öğretmenimiz Yeliz Özge Toyman'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

BAKMADAN GEÇME!