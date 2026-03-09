Yeliz öğretmenin kahreden ölümü

Haberin Devamı

Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yeliz Özge Toyman bu sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Toyman burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç yayımladığı taziye mesajında, "Öğretmenimiz Yeliz Özge Toyman'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.