Yeliz Aykaç kimdir? Trafik kazasında hayatını kaybetmişti... Eşi acı haberi verdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu Yeliz Aykaç’ın kısa zaman önce müzisyen eşi ile birlikte söylediği şarkılarda bulunuyor. Yeliz Aykaç'ın eşinin piyano çaldığı bir videoda Aşık Mahzuni Şerif'in "Mamudo Kurban" türküsünü söylediği görülüyor. Bir başka videoda ise yine eşi Burak Aykaç piyano çalarken, 2 buçuk yaşındaki kızları Beliz Aykaç ile birlikte şarkı söylüyor.

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a kurban bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmıştı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı. Kazada, 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybetti. Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden genç müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türk Halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara