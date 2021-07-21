Yeliz Aykaç kimdir, kaç yaşında vefat etti? Geçirdiği kazada hayatını kaybeden Yeliz Aykaç'ın ölümü yasa boğdu

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç önceki gün 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıktı. Muharrem Aykaç'ın kullandığı otomobil Divriği'de takla atarak kaza yaptı. Kazada, 32 yaşındaki Yeliz Aykaç hayatını kaybederken, kızı Beliz Aykaç ise ağır yaralandı. Ailenin diğer üyeleri ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza sonra 2 yaşındaki Beliz Aykaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeliz Aykaç için Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Yeliz Aykaç tabutuna duvağı konuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu Yeliz Aykaç’ın kısa zaman önce müzisyen eşi ile birlikte söylediği şarkılarda bulunuyor. Yeliz Aykaç'ın eşinin piyano çaldığı bir videoda Aşık Mahzuni Şerif'in "Mamudo Kurban" türküsünü söylediği görülüyor. Bir başka videoda ise yine eşi Burak Aykaç piyano çalarken, 2 buçuk yaşındaki kızları Beliz Aykaç ile birlikte şarkı söylüyor.





En lezzetli yemek tarifleri burada