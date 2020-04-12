Yel Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamlısı

Yel kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘rüzgar’ olarak karşımıza çıkıyor. Farklı yazılışları olmasına rağmen aynı anlam üzerinden birbirine ifade eden iki kelimedir. Hem cümle içerisinde hem de tek başına günlük yaşam içerisinde kullanılabilir.

Yelin Eş Anlamlısı

Yel kelimesine eş anlamlı olarak ‘rüzgar’ sözcüğü karşılık bulunmaktadır. Özellikle yel kelimesine nazaran rüzgar sözcüğünün daha çok halk arasında değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Peki, yel kelimesinin anlamı nedir? Yel kelimesi ‘havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden hem yel kelimesini hem de rüzgar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Rüzgar aynı zamanda Türkçede bir isim olarak da kullanılmaktadır. Unisex bir isimdir ve hem erkek hem de kız çocukları için değerlendirilir. Anlam üzerinden ise yel ve rüzgar kelimeleri aynı ifade üzerinden kullanabilirsiniz.