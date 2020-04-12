Yel Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Yelin Eş Anlamlısı
Yel kelimesi gündelik yaşamda çok sık kullanılmayan sözcüklerden biridir. Ancak alternatif olarak eş anlamlısı daha yaygın değerlendirilen kelimeler arasında yer alır. TDK’ya göre gel kelimesinin bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, yel kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yelin eş anlamlısı hakkında detaylar.
Yel kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘rüzgar’ olarak karşımıza çıkıyor. Farklı yazılışları olmasına rağmen aynı anlam üzerinden birbirine ifade eden iki kelimedir. Hem cümle içerisinde hem de tek başına günlük yaşam içerisinde kullanılabilir.
Yel kelimesine eş anlamlı olarak ‘rüzgar’ sözcüğü karşılık bulunmaktadır. Özellikle yel kelimesine nazaran rüzgar sözcüğünün daha çok halk arasında değerlendirildiğini söylemek mümkün.
Peki, yel kelimesinin anlamı nedir? Yel kelimesi ‘havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı üzerinden hem yel kelimesini hem de rüzgar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Rüzgar aynı zamanda Türkçede bir isim olarak da kullanılmaktadır. Unisex bir isimdir ve hem erkek hem de kız çocukları için değerlendirilir. Anlam üzerinden ise yel ve rüzgar kelimeleri aynı ifade üzerinden kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle