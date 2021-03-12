MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı
GeriGündem Yeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Yeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı

Yeknesak kelimesi, Arapça ve Farsa iki hecenin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Yeknesak kelimesinin anlamı, belirli dönemlerde kullanılması durumunda internet üzerinden araştırılabilmektedir. Peki, Farsça 'Yekne' ve Arapça 'Sak' kelimesinin birleşiminden oluşan Yeknesak TDK anlamı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Yeknesak kelimesinin anlamı, cümle içerisinde kullanımıyla karşılaşılması dolayısıyla pek çok vatandaşın detaylarını araştırdığı konu oluyor. TDK'ya göre; düzen ve nizam anlamına gelen bu kelime, şu örnekle çeşitlendiriliyor;

"Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır." - Şevket Rado

Yeknesak kelimesinin tarihi kaynaklarda 1800'lü yıllarda kullanıldığı kaydedilmiş.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi