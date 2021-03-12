Yeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı
Yeknesak kelimesi, Arapça ve Farsa iki hecenin birleşmesiyle meydana gelmektedir. Yeknesak kelimesinin anlamı, belirli dönemlerde kullanılması durumunda internet üzerinden araştırılabilmektedir. Peki, Farsça 'Yekne' ve Arapça 'Sak' kelimesinin birleşiminden oluşan Yeknesak TDK anlamı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yeknesak kelimesinin anlamı, cümle içerisinde kullanımıyla karşılaşılması dolayısıyla pek çok vatandaşın detaylarını araştırdığı konu oluyor. TDK'ya göre; düzen ve nizam anlamına gelen bu kelime, şu örnekle çeşitlendiriliyor;
"Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır." - Şevket Rado
Yeknesak kelimesinin tarihi kaynaklarda 1800'lü yıllarda kullanıldığı kaydedilmiş.
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