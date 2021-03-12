Yeknesak nedir ve ne demek? Yeknesak kelimesinin TDK anlamı

Yeknesak kelimesinin anlamı, cümle içerisinde kullanımıyla karşılaşılması dolayısıyla pek çok vatandaşın detaylarını araştırdığı konu oluyor. TDK'ya göre; düzen ve nizam anlamına gelen bu kelime, şu örnekle çeşitlendiriliyor;

"Belki de dünyanın hayatı bizimkinden daha monoton, daha yeknesak ve bilhassa daha tekrarlıdır." - Şevket Rado

Yeknesak kelimesinin tarihi kaynaklarda 1800'lü yıllarda kullanıldığı kaydedilmiş.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara