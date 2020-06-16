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Haber Giriş: 16.06.2020 - 02:40,Son Güncelleme:

Yeis ne demek? Yeis nedir? Yeis TDK kelime anlamı

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Yeis ne demek? Yeis nedir? Yeis TDK kelime anlamı
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Olumsuz anlamı ile beraber çok bilinmeyen ancak farklı yerlerde karşılaşılan bir sözcük olarak yeis öne çıkıyor. Peki, yeis ne demek? Yeis nedir? Yeis TDK kelime anlamı hakkında detaylar.

Son zamanlarda merak edilen ve popüler olan kelimeler arasında yeis gelmektedir. TDK açısından ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Umutsuzluktan ortaya çıkan karamsarlık, üzüntü’ şeklinde bir ifade ortaya çıkıyor.

 Yeis Ne Demek?

 Türkçede çok fazla bilinmeyen ve nadir kullanılan kelimeler arasında yeis gelmektedir. Hatta her ne kadar Türkçede yer alsa bile gündelik yaşamın bir parçası olmayan sözcüklerden biridir. Söz konusu belli bir olay ya da olgu ortaya çıktığında amaca uygun şekilde değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Meydana gelen herhangi bir durum ile beraber umutsuzluktan ortaya çıkan karamsarlık ya da üzüntü ifadesini taşımaktadır.

 ‘’Seni bu derece derin bir ıstıraba, karanlık bir yeise düşüren şey ne?’’ H. C. Yalçın

 Yeis Nedir?

 Yeis kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Özellikle gündelik yaşamda çok sık kullanılmayan ve aslında pek bilinmeyen kelimeler arasında yer alır. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘Umutsuzluktan doğmuş olan bir karamsarlık ya da üzüntü’ ifadesi bizi karşılıyor.

 Herhangi bir olumsuz ya da kötü bir durum söz konusu olduğu zaman, yaşanan o mutsuzluk üzerinden karamsarlık ve üzüntünün meydana gelmesi anlatılmaktadır. Özellikle edebi eserlerde ve birçok yazılı kaynakta karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

 

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