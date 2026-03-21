Güncelleme Tarihi:

Yeğenini vahşice öldürüp araya giren kardeşi ile damadını ağır yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 18:37

Bursa’nın Harmancık ilçesinde Ahmet Aslan (60) yeğeni Ayşe Eken’i (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde bulunan ve araya girmeye çalışan kardeşi Cennet Eken (75) ile kendi damadı Engin Göç’ü (40) de bıçakla ağır yaralayan Aslan polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarından Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Çobanlık yaptığı belirtilen Ayşe Eken ve annesi Cennet Eken ile evlerine gelen dayısı Ahmet Aslan arasında tartışma çıktı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Aslan, aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni Ayşe Eken’i boğazından bıçakladı. Aslan, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Cennet Eken ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı Engin Göç’ü de bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ayşe Eken’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Cennet Eken ile Engin Göç ise ilk müdahalelerinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçmayan şüpheli Ahmet Aslan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayşe Eken’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

