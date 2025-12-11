Yeğenini öldürüp, diğer yeğeni ve eniştesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Haberin Devamı

Olay, saat 10.30 sıralarında Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan S., yeğeni M.Ş.'yi (36) evinde tabancayla vurup, Yunus Emre Caddesi'nde yeğenleri ile ortaklığı bulunan emlak ofisine gitti.

İNTİHARA KALKIŞTI

İlhan S., önce yeğeni Deniz Şişman'ı, ardından ofisin önünde oturan eniştesi Ş.Ş.'yi (65) tabancayla vurdu. Emlak ofisinden çıkıp, arka sokaktaki Çelikler Süleymaniye Camii'nin avlusuna giden İlhan S., burada aynı tabancayla göğsüne ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

YARALANAN YEĞEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerlerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Deniz Şişman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi ve yeğenlerini suçlayıp, yakınlarından helallik istediği ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı