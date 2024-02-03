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Yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye 18 ayda tahliye

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#Nilüfer#Kamuran Pınar A.#BURSA
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye 18 ayda tahliye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:00

BURSA Nilüfer’de 2022 Temmuz ayında bir apartmanda kiracı olarak oturan Kamuran Pınar A.’nın (46) dairesine, kirasını ödemediği için icra ekibi, mahkeme kararıyla çilingir yardımıyla girdi.

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Ekipler, çöp evle karşılaştı. Çöp evin temizlenmesi için belediye ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik sırasında çöple dolu odada baygın halde yatan çocukla karşılaştı. Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

Cem Muhammet A. (12) adlı çocuğun Kamuran Pınar A.’nın kız kardeşi Yasemin A.’nın oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.’nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Teyze Kamuran Pınar A., ‘Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçlamasıyla tutuklandı.

Suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye 18 ayda tahliye
Kamuran Pınar A.

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ADLİ KONTROL ŞARTI KONULDU

Kamuran Pınar A.’nın, Bursa 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki, ‘gizlilik kararı’ bulunan yargılanmasına dün devam edildi. 6’ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olan Kamuran Pınar A., yaklaşık 1.5 saat süren duruşmada, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi. Duruşmayı, 10 Mayıs’a erteleyen mahkeme heyeti, ‘İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs’ suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.’nın, üzerine atılı suçun vasfının lehine değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Yeğenini çöp evde alıkoyan teyzeye 18 ayda tahliye
Cem Muhammet A.

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#Nilüfer#Kamuran Pınar A.#BURSA

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