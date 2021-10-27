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Yeğenine istismardan tahliye edilince davul zurnayla karşılanmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme

#Cinsel İstismar#Davul#Mahkeme
Yeğenine istismardan tahliye edilince davul zurnayla karşılanmıştı Tepki çeken olayda yeni gelişme

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen, cezaevi kapısında davullu, zurnalı kutlamayla karşılandığı görüntüler tepki çeken Osman Ç.'nin (29) tutuklama talebi reddedildi.

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Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.

SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.

Yeğenine istismardan tahliye edilince davul zurnayla karşılanmıştı Tepki çeken olayda yeni gelişme

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SANIK AVUKATI MAZERET BİLDİREREK KATILMADI

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Osman Ç.'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Osman Ç.'nin katılmadığı duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Duruşmayı, Şahmaran Kadın Platformu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi de takip etti.

YENİDEN BEYANI İSTENDİ, SANIK GELMEDİ

Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç., duruşmaya gelmedi. Mahkeme, savcılık makamından mütalaasını sordu. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

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'YAKALAMA KARARI ÇIKARTILSIN' TALEBİ

Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları, sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi. Mağdur avukatlarından Ramazan Tekin, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını ve kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını talep etti. Avukat Dilan Koç ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunma yaptı. Fakat avukatların talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

EK SÜRE İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

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Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.

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