Yeğenine istismarda bulunan dayıya 15 yıl 7 ay hapis

Haberin Devamı

İzmir'de yaşayan Ö.Ç., iddiaya göre, 2021 yılı içinde, aynı apartmanda oturduğu dayısı İ.A. tarafından birçok kez cinsel istismara uğradı. Bu durumu çocuğundan öğrenen anne, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu olayla ilgili hazırlanan iddianamede; İ.A'nın, aynı apartmanda farklı dairelerde oturdukları yeğeni olan Ö.Ç.'yi film izleme bahanesiyle istismar ettiği belirtildi. Bunun yanı sıra şüphelinin, mağdur çocuğa cinsel içerikli filmler izlettiği de iddianamede yer aldı. Okullar kapandıktan sonra İ.A.'nın, istismara devam ettiği de vurgulandı. İ.A.'nın Ö.Ç.'yi istismarı anlatması durumunda annesini öldürmekle tehdit ettiği de iddianamede yer buldu.

KENDİ ÇOCUĞUNA DA İZLETMİŞ

Ö.Ç. hakkında hazırlanan adli görüşme ve psikiyatri raporuna göre verdiği ifadenin tutarlı olduğu da belirtildi. Toplanan deliller ışığında savcı, sanık İ.A. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Tehdit' suçlarından ceza talep etti. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) de davaya dahil oldu. Burada yargılanmaya başlayan sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti ve Ö.Ç.'nin annesinin kendisine iftira attığını savundu. Tanık olarak dinlenen İ.A.'nın 24 yaşındaki oğlu da babasının kendilerine de cinsel içerikli filmler seyrettirdiğini söyledi. Duruşma arasında, babası hakkındaki ifadeyi mağdur çocuğun annesinin baskısı altında verdiğini ileri sürdü ancak mahkeme tarafından bu beyanlarına itibar edilmedi. Sanığın yargılanmasına, 22 Mayıs'ta devam edildi. Duruşmaya sanık İ.A. ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanık İ.A.'nın yeğeni olan, 12 yaşından küçük mağdura karşı zincirleme şekilde cinsel istismar ve tehdit suçunu işlediğini belirterek cezalandırılması talebinde bulundu.

Haberin Devamı

MAHKEME İNDİRİM UYGULADI

Son sözü sorulan sanık İ.A., suçsuz olduğunu savunup beraatini talep etti. Avukatların savunmalarının ardından karar açıklandı. Sanığın 12 yaşından küçük mağdura yönelik cinsel istismar suçunun sabit olduğuna kanaat getiren heyet, İ.A.'yı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık İ.A.'nın mağdur Ö.Ç.'nin dayısı olması sebebiyle ceza önce 15 yıl hapse, zincirleme olarak işlenmesi sebebiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çevrildi. Sanık hakkında takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulayan heyet, sanığı 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'ya tehdit suçundan da 5 ay hapis cezası verip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. (DHA)