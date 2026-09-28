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Öğretmen, okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldü | Acı detayı vali açıkladı: Katilini yetiştirip evlat olarak bakmış

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#Öğretmen#Osmaniye#Okul
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 13:54

Osmaniye'de okul bahçesinde yeğeni tarafından tabancayla vurulan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde." dedi.

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Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili, aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı.

Öğretmen, okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldü | Acı detayı vali açıkladı: Katilini yetiştirip evlat olarak bakmış

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öğretmen, okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldü | Acı detayı vali açıkladı: Katilini yetiştirip evlat olarak bakmış

Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi.
Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:

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KATİL YEĞENİ MEHMET ÖĞRETMEN YETİŞTİRMİŞ

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."

Öğretmen, okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldü | Acı detayı vali açıkladı: Katilini yetiştirip evlat olarak bakmış

Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun." dedi.
Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

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Öğretmen, okul bahçesinde yeğeni tarafından öldürüldü | Acı detayı vali açıkladı: Katilini yetiştirip evlat olarak bakmış

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#Öğretmen#Osmaniye#Okul

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