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Yeğeni tarafından vahşice öldürülmüştü... Gözyaşlarıyla toprağa verildi

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#Bursa#Cinayet#Safiye Vardar
Yeğeni tarafından vahşice öldürülmüştü... Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 14:00

Bursa'da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Halanın cenazesi ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Harçlık vermediği için babaannesi Sabriye Balaban bıçakla yaralayan ve aynı bıçakla halası Safiye Vardar’ın boğazını keserek ölümüne sebebiyet veren Yiğit B. (24), polis ekiplerince takip sonucu yakalandı. Yiğit B.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, hala Safiye Vardar’ın cenazesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi’ndeki Merkez Camiinde öğle namazını müteakip yakınları tarafından gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğrlandı. Vardar’ın cenazesi Demirtaş mezarlığına defin edilecek.

Yeğeni tarafından vahşice öldürülmüştü... Gözyaşlarıyla toprağa verildi

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#Bursa#Cinayet#Safiye Vardar

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