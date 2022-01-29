Yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan hala hakim karşısında! 'Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan hala hakim karşısında! 'Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum'

#İzmir#Zerrin Akça#Kutsal Hazar Eymen Kara
Yeğeni Kutsal Hazar Eymen Karanın ölümüne neden olan hala hakim karşısında Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum

İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin Akça'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılmayan, bu duruşmada ise salonda hazır bulunan tutuksuz sanık Zerrin Akça, “Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı" dedi. Ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanık Akça’nın duygu sömürüsü yaptığını söyledi.

Haberin Devamı

Kaza, 1 Ağustos 2021 tarihinde, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Akça, yeğeniyle rezidanstaki evine para almaya geldi. İddiaya göre rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Akça'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Akça, cipi hareket ettirdi. Küçük Eymen, bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. O anlar, otoparkın güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan Zerrin Akça ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılmayan Akça, bu duruşmada salonda hazır bulundu. Duruşmaya, Akça'nın yanı sıra Eymen'in babası Adem Kara ve avukatı Başak Atalay da katıldı.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Kutsal Hazar Eymen Kara nasıl öldü İzmirde yeğenini ezen hala Zerrin Kara konuştuKutsal Hazar Eymen Kara nasıl öldü? İzmir'de yeğenini ezen hala Zerrin Kara konuştuHaberi görüntüle

'ARABAYA GÖTÜRDÜM AMA ARABA ÇALIŞMADI'

Hakim ilk olarak Zerrin Akça'ya söz verdi. Olay gününü anlatan Akça, "Yeğenimi olay tarihinde babası Adem Kara, anneannesinden alıp yanıma getirmişti, Eymen ile birlikte vakit geçirecektik. Eymen'in halasıyım ancak onu evladım gibi sevdim. Kendimi annesi gibi hissediyordum ve hayatımı Eymen'e adadım. O gün köpek almak için dışarı çıkacaktık. Beraber araca bindik. Eymen benim yanımdayken boynuma sarılır, öper ve şakalar yapardı. Varlığını hep hissettirirdi. Bir an araçta sessizlik oldu. Bu sırada aracın aynasından baktığımda Eymen'i yerde yatar vaziyette gördüm. Hemen yanına koştum. İlk olarak şaka yapıyor diye düşündüm. Yanına gittiğimde kulağından kan geldiğini gördüm ve panikledim. Bağırdım ama otoparkta kimse yoktu. Eymen'i kucağıma alarak araca taşıdım. Ancak araba bir türlü çalışmadı. Göstergede anahtar işareti yanıyordu. Ben de Eymen'i kucağıma alarak asansöre taşıdım" dedi.

Haberin Devamı

'NE CEZA VERİRSENİZ VERİN, BEN ZATEN YAŞAMIYORUM'

Araçta arıza olduğunu söyleyen Zerrin Akça, "Asansörden çıktığımda doktor olduğunu söyleyen biri yardımcı oldu. Eymen'in yere düşüp kafasını çarptığını zannediyordum. Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüm, intihara teşebbüs ettim. Ne ceza verirseniz verin, ben zaten yaşamıyorum. Araca bindiğimizde Eymen arkada oturuyordu. Aracın kapılarını kilitleyip kilitlemediğimi hatırlamıyorum. Nasıl indiğini fark etmedim. Araçta elektrik tesisatıyla ilgili arıza vardı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber

Yeğeninin ölümüne neden olmuştu Babasından şok ifade: Yalandan ağlıyordu...Yeğeninin ölümüne neden olmuştu! Babasından şok ifade: Yalandan ağlıyordu...Haberi görüntüle

'DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYOR'

Akça'nın ardından söz alan Eymen'in babası Adem Kara ise sanığın duygu sömürüsü yaptığını savundu. Kara, "Zerrin savunma yaparken tamamen duygu sömürüsü yapmaktadır. Çocuklar karne aldığında ben çocuğumun toprağına sarıldım. O ise kahkahalar atıyordu. Olaydan sonra Türkiye'yi dolaştı. Eymen, Zerrin'in yanında kalmıyordu. Havuza girmek için o gün yanındaydı. Zerrin'in aracını tamir ettirdim ve kendisine teslim ettim. Eymen'i araçtan kendisi indirmiştir" dedi.

Haberin Devamı

'İHMALLER ZİNCİRİ VAR'

Kara'nın avukatı Başak Atalay ise olayda ihmaller zinciri olduğunu söyledi. Atalay, "Kamera kayıtlarıyla oynandığını düşünüyoruz. Kamera kayıtlarının rezidans yönetiminden yeniden istenmesini talep ediyoruz. Ayrıca araçta arıza olup olmadığına dair yetkili servise götürülerek aracın arızası olup olmadığı hususunun araştırılmasını talep ediyoruz. Olayda ihmaller zinciri vardır" diye konuştu.

OLAY MAHALLİNDE KEŞİF YAPILACAK

Duruşmada, tanıklara da söz verildi. Olaya karışan aracın tamiratı ile ilgilendiklerini söyleyen E.K., "Zerrin Akça olaydan sonra kendi aracını bir daha görmek istemediği için galeriye vermiş. Ekspertiz tarafından gönderilen mesajı 20 Eylül'de bana gönderdi. Mesajda araçta arızaların giderildikten sonra satılabileceği belirtiliyordu. Sanayide tamiratıyla ilgilendik. Araçta kapı kilit sisteminde ve vites kolunda arıza vardı. Bu arıza aracın sürüş kısmıyla ilgilidir. Arıza giderilmezse araç hareket etmez, daha önce buradaki parça değiştirilerek arıza giderilmişti" dedi.

Haberin Devamı

Konuşmaların ardından ara karar açıklandı. Hakim, yeni tanıkların dinlenmesine ve olay mahallinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 28 Mart 2022'ye erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Zerrin Akça#Kutsal Hazar Eymen Kara

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games