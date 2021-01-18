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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Yedisu- Çatak yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
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BİNGÖL Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Kapanan 281 köy yolunun açılması için karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalar sürüyor.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Yedisu- Çatak yolunun 10 ile 44'üncü kilometreleri arasının trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Öte yandan, dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açmak için başlattığı çalışma sürüyor. 

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