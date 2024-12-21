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Yedikule’de can dostlara yeni yuva

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#FATİH Belediyesi#Yedikule Hayvan Barınağı#Ergün Turan
Yedikule’de can dostlara yeni yuva
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 07:00

FATİH Belediyesi, 8 dönümlük arazide bin 350 köpeğe hizmet veren ancak zaman içinde yapıları eskiyen Yedikule Hayvan Barınağı’nı modern yapıya kavuşturmak için başlattığı proje çalışmalarına hız verdi.

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Tamamı 4 etap halinde ve 2025 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Projenin ilk etabı hayata geçirilerek barınakta bulunan 150 köpek, barınak içindeki geçici yaşam alanlarına aktarıldı. Ardından yıpranmış üniteler tamamen yıkılarak altyapı da dahil olmak üzere yenilendi. İlk etapta, 55 metrekare büyüklüğünde 9 ayrı ünite inşa edilip, her ünite açık ve kapalı yaşam alanlarına sahip olacak şekilde tasarlandı. Ünitelerde, 15-20 köpeğin konforlu bir şekilde yaşaması planlandı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Yedikule Hayvan Barınağı, sadece bir bakımevi değil, hayvanlarımız için bir yuva, bir sığınaktır” dedi. 

Yedikule’de can dostlara yeni yuva

 

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#FATİH Belediyesi#Yedikule Hayvan Barınağı#Ergün Turan

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