Yedigöller yolu ulaşıma kapatıldı

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Yedigöller Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın da etkisiyle yolda buzlanma meydana geldi. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından milli park yolunun Sarıçam köyü sapağına beton bariyerler yerleştirilerek, tatilcilerin girişi engellendi. Sürücüler, Yedigöller Milli Parkı’nın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatıldığına yönelik yol üzerine konulan tabelalarla da uyarıldı.

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Yedigöller'e gitmek isteyenler geri dönmek zorunda kaldı.