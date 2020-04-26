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DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 18:25,Son Güncelleme:

Yediği lokum boğazına takılan 100 yaşındaki kadın öldü

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Yediği lokum boğazına takılan 100 yaşındaki kadın öldü
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, yediği lokum boğazına takılan Fatma Alasırt (100), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Çiçeklidere köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde yediği lokumlardan biri boğazına takılan Fatma Alasırt, nefes alamadı ve yutkunamadı. Yaşlı kadını, yakınları otomobille Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar Fatma Alasırt'ın yolda yaşamını yitirdiğini belirledi. Alasırt, köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

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