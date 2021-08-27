Yediemin taksiyle doldu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin taksicilere yönelik denetimleri ise sıklaştı. Denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, yediemin otoparklarına çekildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) günlük 490 tane taksi şikâyeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, “Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı” dedi.

‘1000 YENİ TAKSİ’ TEKLİFİ YİNE REDDEDİLDİ

İBB’nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında 8’inci kez görüşülen ‘1000 yeni taksi’ teklifi ise yine reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu konuşmasında “İzmir’de bir taksiye düşen kişi sayısı bin 207 kişi, İstanbul’da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. Taksi başına düşen kişi sayısı İzmir’de İstanbul’dan yüzde 37 daha fazla ama İzmir’de hiç taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, “İstanbul’da taksilerin yüzde 85’inde İBB’nin monte ettiği İTAKSİ mevcut. Bizi engelleyen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu kullanmak için İBB Meclisi’ne teklif sunduk, teklif iade edildi” ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Serdar Yücel de, “İBB bütün taksilerin ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul’da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi büyük olacak” dedi.

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