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Yediemin otoparklarında dev vurgun

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#İstanbul#Ankara#Yediemin
Yediemin otoparklarında dev vurgun
Cem Kayalar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 14 Temmuz 2026’da yediemin otoparklarındaki araçlar üzerinden yaklaşık 1.5 milyar liralık vurgun yapıldığı iddia edilen suç çetesine operasyon düzenledi.

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İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Şanlıurfa, Balıkesir ve Tekirdağ’da düzenlenen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yediemin otoparklarına çekilen hacizli ve yakalamalı araçların değerli parçalarını sökerek sattıkları, kapı, cam ve motor gibi ana parçaları eksiltilen araçların daha düşük bedellerle ihaleye çıkarılmasını sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin, ihaleye çıkan araçları kendi adlarına ya da bağlantılı kişiler üzerinden satın aldığı, satın alamadıkları araçların ise eksik parçalarını sonradan satarak haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan şüphelilerin bazı hacizli ve yakalamalı araçların haciz kayıtlarını usulsüz şekilde kaldırdığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında, yapay zekâ teknolojisinin de usulsüz işlemlerde kullanılarak sağlam durumdaki araçların hasarlı gibi gösterildiği, hasar tespit tutanaklarının ve görsellerinin ise yapay zekâ ile hazırlanarak araçların düşük bedelle satıldığı öğrenildi. Örgütün elebaşı olduğu değerlendirilen O.T., Y.K., Ö.T., B.T., İ.A. ve C.K. İle birlikte 32 şüpheli, ihaleye fesat karıştırma, muhafaza görevini kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Ankara#Yediemin

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